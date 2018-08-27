Создана виртуальная собака, которая учит распознавать признаки агрессии у животных

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские эксперты совместно с благотворительной организацией Dogs Trust создали приложение виртуальной реальности для обучения людей правильному поведению при встрече с собакой. Об этом сообщает интернет-издание о науке "N+1" со ссылкой на сайт Ливерпульского университета.

Отмечается, что приложение разработчиков из Ливерпульского университета призвано научить людей распознавать признаки агрессии и избегать собачьих укусов.

Согласно некоторым данным, в городах с населением свыше 1 млн человек каждый месяц за медпомощью из-за собачьих укусов обращаются от 40 до 60 человек. Чаще всего на людей нападают бродячие собаки, но повести себя агрессивно могут и домашние животные. Питомцы нападают не на хозяев, а на незнакомых людей, при этом чаще всего - эмоционально нестабильных. Чтобы избежать нападения агрессивно настроенной собаки, эксперты советуют придерживаться определенной модели поведения: вести себя спокойно, не делать резких движений и не смотреть животному в глаза.

По мнению исследователей, виртуальная реальность может помочь людям научиться эффективно распознавать собаку, которая не хочет, чтобы ее трогали: при приближении виртуальный пес начнет рычать на участника симуляции или скалить зубы.-0-