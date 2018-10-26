Созданный искусственным интеллектом портрет продали за $432 тыс.

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портрет, написанный искусственным интеллектом, был впервые продан на аукционе Christie's, за картину покупатель заплатил $432 тыс. Об этом сообщает BBC.
Аукцион проходил в Нью-Йорке, изначально картина оценивалась в $7-10 тыс.
Полотно под названием "Портрет Эдмонда Бедами" создано парижским коллективом Obvious. Был разработан специальный алгоритм, который изучил портреты, написанные между XIV и XX веками. Компьютер сравнивал свою работу с историческими примерами до тех пор, пока уже не смог обнаружить между ними никакой разницы.
Это первая продажа крупным аукционным домом картины, созданной с помощью искусственного интеллекта.-0-
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