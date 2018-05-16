Создатель языка программирования Scratch и разработчик роботов Lego посетил ПВТ

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель языка программирования Scratch и разработчик роботов Lego Митчелл Резник посетил Парк высоких технологий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Парк высоких технологий 16 мая посетил профессор Массачусетского университета, создатель обучающего языка программирования Scratch (скретч) и разработчик роботов Lego Митчелл Резник. Он принял участие в дискуссии о новых подходах в образовании в младших и средних классах, которая прошла в бизнес-инкубаторе ПВТ и в которой приняли участие учителя информатики из разных регионов Беларуси.

"Очень креативные проекты предлагают дети: это и умные контактные линзы из будущего, и игровые лабиринты, и решения, как легко подтянуть математику. Замечательно, что Парк высоких технологий, EPAM задумываются о том, что нужно развивать будущее поколение. Эти ребята в будущем обязательно пополнят ряды сотрудников крупнейших IT-компаний. Мне очень нравится инициатива ПВТ - программирование как вторая грамотность. Наши взгляды сходятся, а значит, возможно, будут и совместные проекты", - сказал Митчелл Резник.

Проект по изучению скретча стартовал в Беларуси в 2016 году. Начали с подготовки учителей, а год назад проект опробовали на детях. Сегодня новый язык программирования постигают 6 тыс. школьников, преподавать его начинают с 2-го класса. Наиболее активны Витебская и Гродненская области, при этом в проекте уже участвуют практически все регионы страны.

Митчелл Резник создал скретч, чтобы сделать программирование простым и интуитивно понятным в первую очередь для детей. На этой неделе профессор посетил также школу в Орше, где познакомился с учебным процессом и тем, как школьники создают собственные ИТ-проекты.

Скретч - визуальная событийно-ориентированная среда программирования для обучения школьников младших и средних классов. Этот язык программирования был создан как продолжение идей языка Лого и конструктора "Лего".-0-