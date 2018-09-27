SpaceX отправит японский космический аппарат к Луне в 2020 году

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская компания ispace заключила контракт со SpaceX на отправку двух миссий к Луне. Об этом пишет портал о науке "N+1" со ссылкой на пресс-релиз ispace.

Программа компании ispace под названием HAKUTO-R состоит из миссий, запланированных на середину 2020 и 2021 годов. Во время первой миссии компания отправит к Луне посадочный аппарат, но он не будет приземляться на поверхность Луны, а выйдет на орбиту вокруг нее и начнет передавать на Землю данные. В 2021 году ispace отправит второй аппарат, который совершит мягкую посадку на Луну и доставит на ее поверхность небольшие луноходы, которые будут также собирать научные данные.

Аппараты ispace будут выступать в качестве побочной нагрузки во время запусков ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

Компания ispace известна своей командой Hakuto, ставшей финалистом конкурса Google Lunar XPrize. Его цель заключалась в разработке и отправке на Луну космического аппарата, способного преодолеть 500 м по поверхности спутника Земли и прислать фотографии и видеозаписи с высоким разрешением. В январе 2018 года организаторы конкурса объявили, что ни одна из команд-участниц не успеет провести миссию до конца окончания конкурса, и он остался без победителей. Несмотря на досрочное завершение конкурса, часть его финалистов продолжила разработку своих аппаратов и подготовку к запуску. Например, израильская команда SpaceIL в июле 2018 года впервые показала собранный посадочный аппарат собственной разработки и объявила, что планирует отправить его к Луне в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX намерена отправить первого космического туриста на Луну. В 2023 году планируется провести туристический облет Луны на разрабатываемой сверхтяжелой ракете BFR. Первым космическим туристом станет 42-летний японский миллиардер Юсаку Маэдзава.-0-