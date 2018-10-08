SpaceX посадила возвращаемую ступень ракеты Falcon 9 на космодром Ванденберг

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX впервые посадила возвращаемую ступень ракеты Falcon 9 на космодром Ванденберг в США. Об этом сообщается в twitter-аккаунте SpaceX.
За впечатляющим событием наблюдали жители Санта-Барбары и других городов Калифорнии. Также трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.
Falcon 9's first West Coast land landing pic.twitter.com/zObJgzLI0C— SpaceX (@SpaceX) 8 октября 2018 г.
Ракета сегодня доставила в космос аргентинский спутник SAOCOM 1A, создание которого стало частью программы по радиолокационному наблюдению за Землей.
Возвращение на Землю и повторное использование уже летавших ступеней - главное техническое решение, при помощи которого в компании SpaceX намерены значительно снизить себестоимость пусков для коммерческих и государственных заказчиков.-0-
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