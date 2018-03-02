Спасает жизни: Nokia представила "умную" куртку

Под финским брендом Nokia представлена "куртка, спасающая жизнь". Широкой общественности ее представили на выставке Mobile World Congress 2018 в Барселоне. Разработка носит название CHASE LifeTech FR и позиционируется как гаджет первой помощи. Стоит отметить, что в создании "умной куртки" специалистам Nokia помогали коллеги из Чехии, а над внешним видом работали дизайнеры из Южной Кореи, представляющие бренд Kolon.

На первый взгляд куртка не отличается от своих "аналоговых" собратьев. Тем не менее, она оснащена большим количеством датчиков, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать множество различных показателей организма владельца. Среди них - температура тела, пульс, двигательная активность, местоположение и т.д. Все это позволит узнавать, где находится человек, на котором надета куртка и как он себя чувствует, а в случае необходимости прислать ему помощь.

Ожидается, что куртка CHASE LifeTech FR будет пользоваться спросом у представителей "опасных" профессий - спасателей, полицейских и т.п. Кроме того, планируется создать и "гражданский" вариант "умной куртки", который определенно будет полезен людям, имеющим маленьких детей или пожилых родственников.