США собираются строить орбитальную станцию на Луне

NASA собирается начать строительство космической станции на орбите Луны в 2022 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности Роберт Лайтфут в связи с публикацией бюджета на 2019 год.
Развернуть комплекс планируют для длительного изучения и исследования нашего спутника. Через четыре года силовой и двигательный аппарат доставит основу для будущей Лунной орбитальной станции.
По словам Лайтфута, американцы собираются вернуться на Луну, поглядывая в сторону Марса. На эти нужды планируется выделить около 20 млрд долларов.
В первую очередь исследования пройдут на лунной и низкой околоземной орбите.
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