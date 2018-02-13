США собираются строить орбитальную станцию на Луне

NASA собирается начать строительство космической станции на орбите Луны в 2022 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности Роберт Лайтфут в связи с публикацией бюджета на 2019 год.

Развернуть комплекс планируют для длительного изучения и исследования нашего спутника. Через четыре года силовой и двигательный аппарат доставит основу для будущей Лунной орбитальной станции.

По словам Лайтфута, американцы собираются вернуться на Луну, поглядывая в сторону Марса. На эти нужды планируется выделить около 20 млрд долларов.

В первую очередь исследования пройдут на лунной и низкой околоземной орбите.