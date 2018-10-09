Стала известна причина закрытия социальной сети Google+

Высокотехнологичная компания Google решила закрыть свою соцсеть Google+. Социальную сеть закроют для большинства пользователей до конца 2019 года. После этого сервис будет доступен только для корпоративных клиентов. Об этом пишет портал Ixbt.

В качестве одной из причин называют низкую популярность продукта: 90% сеансов длились не более пяти секунд. После запуска в 2011 году социальная сеть лишилась ряда ключевых функций, а уход из правления ее основателя поставил крест на ее развитии. -0-