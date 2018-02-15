Странный символ выводит из строя iPhone

Владельцы смартфонов на базе iOS нашли очередной баг, мешающий нормальной работе гаджетов.

Оказалось, что вывести из строя телефон можно, отправив на него сообщение с символом из языка телугу (Индия) — జ్ఞా ("знак"). Данное сообщение невозможно прочесть в приложении. А после его получения возникают проблемы с доступом ко всем основным приложениям.

Некоторые эксперты предлагают следующее решение проблемы: нужно отправить на смартфон еще одно сообщение, уже без этого знака, а потом почистить диалоги.

В компании-производителе пока что не давали никаких комментариев насчет вышеупомянутого бага.-0-