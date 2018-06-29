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Студент из Германии изобрел безопасный чехол для смартфона

Технологии 29.06.2018 | 00:31

Студент немецкого университета Аален Филипп Френцель изобрел и запатентовал чехол для смартфона, который защищает корпус при падении.

"Умный" чехол снабжен датчиками, которые срабатывают при свободном падении. У падающего телефона срабатывает своеобразная "подушка безопасности" — вырастают "ножки", которые при соприкосновении с твердой поверхностью пружинят. Они устроены так, что предохраняют корпус, под каким бы углом он ни приземлился.

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гаджеты, Германия, инновации
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