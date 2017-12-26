Студентка БГУ разработала исследовательскую онлайн-платформу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка БГУ разработала исследовательскую сеть для молодежи "Дерзай!", сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Проект направлен на создание оптимальных условий для реализации студенческих и школьных бизнес-идей, а также консолидацию научного сообщества учащихся. Разработка представляет собой онлайн-платформу derzaj.by, которая объединяет школьников, студентов и экспертов.

Пользователи сети могут получить необходимые знания по методике подготовки исследовательского проекта, собрать команду, найти научного руководителя и проконсультироваться у экспертов, реализовать идею и достойно защитить результаты на подходящем мероприятии. На сайте зарегистрировано около 1 тыс. исследователей, консультантов, репетиторов, волонтеров, спонсоров и тренеров в той или иной области. Для поиска единомышленников и участия в проектах подписчикам необходимо заполнить анкету и получить личную страницу.

Автор проекта исследовательской сети для молодежи "Дерзай!" - первокурсница факультета социокультурных коммуникаций БГУ Елена Москаленко. Как отметили в университете, разработка на крупнейшем конкурсе социальных проектов Беларуси Social Weekend 10 получила грант на реализацию.-0-