Студенты Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы разработали чат-бот для туристов

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенты разработали и запустили чат-бот для посещающих Гродно туристов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Чат-бот в мессенджере Telegram нацелен на продвижение Гродно среди туристов, на повышение его привлекательности для жителей Беларуси и гостей из-за рубежа. Наличие в нем необходимой информации, по мнению создателей, упростит планирование самостоятельных экскурсий по городу, позволит туристу экономить время и рационально расходовать деньги. Также GrodnoBot может стать площадкой для продвижения учреждений культуры, отелей, гостиниц, кафе и ресторанов города.

"В команду разработчиков вошли автор идеи и проектный менеджер Юлия Бекиш, разработчики-копирайтеры Артур Левахин, Людмила Стельмашенко, Денис Чеботаренко - студенты факультета математики и информатики и фотограф Екатерина Сержантова - студентка факультета истории, коммуникации и туризма. Идею в свое время ребята представили на конкурсе молодежных проектов в ГрГУ им. Янки Купалы и заняли первое место", - рассказали в пресс-службе университета.

Чат-бот содержит информацию о замках, музеях, храмах, театрах, других туристических объектах, а также о времени их работы и стоимости билетов. Например, в специализированном разделе содержится 6 туристических маршрутов. Составлены они таким образом, чтобы потенциальный турист за один маршрут посетил сразу несколько знаковых мест города, расположенных близко друг от друга. Нажав на кнопку названия объекта, пользователь узнает его краткую историю и адрес расположения, увидит фото и локацию на Google-картах.

Создан и специальный раздел, посвященный XII Республиканскому фестивалю национальных культур, который Гродно примет 1 и 2 июня. Здесь содержится программа праздника, а также актуальная информация, связанная с масштабным культурным событием.

Доступен чат-бот не только на русском, но и на английском языке. Авторы проекта планируют наполнять его информационно и функционально. В ближайшем времени чат-бот пополнится информацией на польском языке. Присоединиться к каналу GrodnoBot пользователи Telegram могут, набрав в строке поиска @GrodnoGuideBot.-0-