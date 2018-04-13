Суд вынес решение о блокировке Telegram в России

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Об этом сообщают информагентства.

Представителей Telegram на сегодняшнем заседании суда не было - основатель Telegram Павел Дуров ранее запретил юристам участвовать в нем. При этом юристы Telegram подали ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела, суд ходатайство отклонил.

Блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Как сообщает ТАСС, представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заявила сегодня в Таганском суде Москвы, что Telegram не предоставил сведений о невозможности исполнения требования о предоставлении ключей для расшифровки сообщений. Ранее в Telegram заявляли, что передать ключи шифрования технически невозможно.

Представители Роскомнадзора и ФСБ отметили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства, а также может способствовать деятельности террористов.

Роскомнадзор подал в суд иск на блокировку мессенджера Telegram Павла Дурова 6 апреля 2018 года. В ведомстве пообещали не блокировать мессенджер до решения суда. 12 апреля Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке мессенджера в случае удовлетворения иска.-0-