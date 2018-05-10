10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологическая модернизация услуг "Белпочты" завершится к концу 2020 года, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Поставлена задача, и мы к концу 2020 года завершим полностью технологическую модернизацию услуг, которые предоставляет "Белпочта". Это в первую очередь касается интернет-торговли, логистики, модернизации различных технологических сетей. Для этого мы предусмотрели серьезные средства", - отметил Сергей Попков.

Концепция развития "Белпочты" на 2017-2020 годы предусматривает, что помимо традиционных услуг планируется оказывать населению государственные электронные услуги, некоторые услуги банков в сельской местности. Интернет-торговлю намерены развивать как в части доставки товаров почтой, так и в продвижении белорусских товаров внутри страны и за рубежом через интернет-магазин "Белпочты".

в Беларуси лицензии на оказание почтовых услуг есть у 18 операторов. Функции по обязательному оказанию универсальных почтовых услуг и социальных услуг закреплены за национальным оператором "Белпочта".-0-

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