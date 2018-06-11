Технология 4G доступна более чем в 140 городах и поселках Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокоскоростной интернет по технологии 4G доступен более чем в 140 городах и поселках страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе инфраструктурного оператора beCloud.

Технология LTE появилась в новых городах Минской, Могилевской и Витебской областей - теперь в сети LTE beCloud еще 15 новых городов и поселков. Кроме того, инфраструктурный оператор расширил емкость сети - дополнительные базовые станции заработали там, где уже есть LTE.

В Минской области оценить преимущества связи четвертого поколения теперь могут жители Фаниполя, Щомыслицы, Михановичей, Цнянки, Зацени, Нового Двора, Дубенцев, в Могилевской - Дрибина, Белыничей, Славгорода. В Витебском регионе к населенным пунктам, где уже доступна технология, добавились Барань, Городок, Лиозно, Шарковщина и Болбасово. А в Горках, Кричеве, Молодечно, Жодино и Солигорске заработали дополнительные базовые станции.

Таким образом, высокоскоростной интернет по технологии 4G доступен более чем в 140 городах и поселках страны. До конца года охватить сетью LTE планируется практически все районные центры Беларуси. Сеть LTE в стране beCloud развивает совместно с мобильными операторами МТС и life:).-0-