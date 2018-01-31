31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Miнск TV" с 1 февраля переходит на формат Full HD, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь ОАО "Минские телевизионные информационные сети" Ирина Горбат.

С марта в эфире стартуют прямые спортивные трансляции - руководство канала достигло соглашения с Белорусской федерацией футбола о показе всех матчей чемпионата и Кубка Беларуси сезонов 2017-2018 и 2018-2019, а также Суперкубка Беларуси 2018. Помимо футбольных матчей, канал будет показывать киберспортивные соревнования.

Еще одно новшество 2018 года - сокращение количества документального контента. Львиную долю эфира займут художественные и мультипликационные фильмы, программам собственного производства и прямым трансляциям будет отведено около 20% телевизионного времени.

Вещание канала в SD формате не прекратится. Найти "Miнск ТV" можно будет с 6.00 до 2.00 в сети кабельного телевидения МТИС в аналоге на частоте 199.25 МГц, в "цифре" - на частоте 266 МГц, "Miнск ТV HD" - на частоте 418 МГц , а также в базовых пакетах интерактивного телевидения ZALA от "Белтелекома".

Телеканал "Miнск TV" существует более 5 лет. Основной контент - документальные и художественные фильмы, научно-популярные, информационные, аналитические и развлекательные программы собственного производства.-0-