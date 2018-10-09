Телескоп Hubble перевели в спящий режим из-за неполадок с гироскопами

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) перевело космический телескоп Hubble в безопасный режим работы из-за сбоя системы ориентации, сообщает телеканал "МИР 24".
Отмечается, что возникли неполадки в одном из гироскопов аппарата.
В общей сложности на борту Hubble установлены шесть гироскопов. Они используются в составе системы наведения. В настоящее время в полностью рабочем состоянии находятся только два приспособления. Специалисты NASA работают над вариантами устранения неполадок, но пока Hubble будет находиться в безопасном режиме.
Работать телескоп может и с одним работающим гироскопом, тем не менее в этом случае его возможности будут существенно ограничены.
Космический телескоп Hubble относится к числу так называемых великих обсерваторий NASA. Он был назван в честь астронома Эдвина Хаббла и выведен в космос в апреле 1990 года. После этого телескоп пережил несколько обновлений и замен ключевых узлов. В целом Hubble проработал на орбите свыше 28 лет без серьезных сбоев. С помощью телескопа Hubble человечество получило огромное количество космических фотографий, аппарат помог совершить множество научных открытий.
В апреле NASA запустила орбитальную обсерваторию TESS. В задачи устройства входит поиск экзопланет.-0-
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