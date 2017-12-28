Tesla готовит очень вместительный электрический пикап

Илон Маск и компания Tesla сообщили о планах по выпуску огромного электропикапа, который по размерам будет сопоставим с Ford F-150. Это произойдет вскоре после выпуска кроссовера Model Y.
Маск отметил, что вынашивал в голове планы и конструкторские решения на протяжении пяти лет. В длину пикап может достигнуть шести метров, в зависимости от числа мест в кабине.
Учитывая, что Model Y поступит в серийное производство не ранее 2019 года, пикап также не появится раньше этого времени. Благодаря новым моделям глава Tesla рассчитывает выйти на производство 1 млн автомобилей в год.
Впрочем, все будет зависеть от финансовых результатов компании, которые пока далеки от идеала.
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