Tesla отзывает 123 тыс. автомобилей Model S из-за коррозии деталей

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Tesla отзывает 123 тыс. автомобилей Model S для замены деталей гидроусилителя руля, сообщают информагентства.

По данным компании, отзыву подлежат автомобили Model S, выпущенные до апреля 2016 года. Установлено, что в данной модели автомобилей болты гидроусилителя руля подвержены чрезмерной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда для предотвращения обледенения дороги посыпают определенным видом соли.

Отмечается, что это уже не первый отзыв автомобилей Tesla. Ранее компания отзывала Model S и Model X из-за проблем с парковочным тормозом.

В целом 2017 год оказался для компании Tesla не самым удачным. Так, по итогам четвертого квартала убытки составили $675 млн.

Международное рейтинговое агентство Moody's на этой неделе снизило кредитный рейтинг Tesla на одну ступень - с "B2" до "B3". Прогноз по рейтингу остается "негативным". В Moody's отметили, что Tesla не может реализовать заявляемые планы по производству Tesla Model 3 и в дальнейшем рейтинг может опуститься еще ниже.-0-