16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовая зона 5G появится в Беларуси до конца года, сообщил генеральный директор beCloud Олег Седельник в интервью БЕЛТА.

"В этом году запланирован запуск тестовой зоны по технологии 5G. Что важно: мы хотим осуществить запуск не просто, чтобы посмотреть, что она работает, а протестировать ее для практического применения, чтобы субъекты хозяйствования могли бесплатно с ней поработать", - рассказал Олег Седельник.

Он обратил внимание, что мобильных телефонов с технологией поддержки 5G пока не существует. Физическому лицу такие скорости не нужны, по республике еще не достигнуты пределы возможностей 4G. Поэтому связь 5G в первую очередь может быть применена в сферах промышленности, здравоохранения, автотранспорта. В настоящее время beCloud ведет переговоры по применению 5G в беспилотном автотранспорте в Беларуси.

"Технология еще развивается, и она достаточно дорогостоящая. Зная планы соседних стран, предполагаю, что достаточно массовое развитие начнется только с 2023 года. И это произойдет опять же не ранее того времени, когда будет сформирована потребность в этих технологиях", - отметил гендиректор beCloud.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-