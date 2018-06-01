Time сделал обложку с помощью 958 дронов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Time показал свою новую обложку, которая создавалась с помощью 958 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают информагентства.
Видеоролик того, как дроны выстроились в небе над Калифорнией в виде контуров обложки и логотипа журнала, был размещен на YouTube-канале Time.
Отмечается, что выпуск с такой обложкой появится в продаже с 11 июня.-0-
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