Только 4,1% белорусов в возрасте 16-24 лет не пользуются соцсетями

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только 4,1% белорусов в возрасте от 16 до 24 лет не пользуются социальными сетями. Такие данные приведены в сборнике "Беларусь в цифрах", опубликованном на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Согласно приведенным данным, среди целей выхода в интернет в 2017 году, как и годом раньше, лидировал поиск информации. На втором месте - просмотр и скачивание фильмов, прослушивание и скачивание музыки и т.п. Тройку предпочтений замыкает общение в соцсетях. По данным Белстата, в них общаются 95,9% людей в возрасте 16-24 лет, 86,8% людей 11-15 лет, 80,7% людей 25-54 лет, 66,4% людей 55-64 лет. Среди детей 6-10 лет соцсетями пользуются 39,9%, среди людей в возрасте 65 лет и старше - 57,5%.

В компьютерные игры в Сети чаще всего играют дети до 15 лет. Электронной почтой активнее других пользуются люди 16-24 лет, они же чаще всего совершают покупки в интернете. Вместе с тем своя электронная почта уже есть и у некоторых детей 6-10 лет. Образовательные цели преследуют 96,1% пользователей Всемирной паутины в возрасте 11-15 лет.

Количество абонентов сотовой связи в Беларуси по итогам 2017 года составило более 11,4 млн, услуги сотовой связи доступны на 98,2% территории страны. На 1 тыс. населения приходится 1 203 абонентов связи (на некоторых белорусов приходится по несколько сим-карт).

Доходы от услуг связи в 2017 году превысили Br2,8 млрд.-0-