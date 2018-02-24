Цены на видеокарты для ПК продолжат рост - Nvidia

В течение последних месяцев пользователи неоднократно жаловались на то, что стоимость видеокарт для персональных компьютеров остается завышенной. Это вынудило многих геймеров и энтузиастов "железа" повременить с обновлением техники. При этом прогнозы основного производителя Nvidia остаются неутешительными.

Представители Nvidia встретились с членами социально-торговой платформы Massdrop. В беседе они заявили, что дефицит видеоадаптеров сохранится и в 2018 году. Более того, по меньшей мере до конца третьего квартала рост цен на видеокарты не прекратится.

Основные причины дефицита - интерес со стороны крупных добытчиков криптовалюты и повышение цены на видеопамять. К сентябрю ожидается выход "видюшек" GeForce GTX нового поколения. При появлении новинки цена на карты поколения Nvidia Pascal, возможно, несколько снизится, но это произойдет не раньше середины лета.