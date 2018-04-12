Цифровые проекты ЕАЭС будут обсуждаться в Минске на форуме "ТИБО-2018"

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Интеграционные цифровые проекты стран Евразийского экономического союза будут обсуждаться на международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", который состоится в Минске с 14 по 18 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"На площадке форума пройдут мероприятия, организованные ЕЭК, среди которых круглый стол "Цифровые инициативы и проекты" и полуфинал конкурса "Евразийские цифровые платформы", - отметили в пресс-службе.

На рассмотрение участникам круглого стола будут вынесены концептуальные вопросы цифровой трансформации и гармонизации цифровых рынков ЕАЭС. Главными темами станут инициативы, связанные с цифровыми транспортными коридорами, которые являются одним из приоритетов цифровой повестки ЕАЭС наряду с цифровой прослеживаемостью товаров, цифровой промышленной кооперацией, соглашением об обороте данных, цифровой торговлей и системой "регулятивных песочниц".

"Обсудить также предполагается создаваемую в комиссии экосистему взаимодействия с центрами компетенций - носителями компетенций в сфере цифровой трансформации экономики, а также с представителями государственных органов, бизнеса, научного сообщества, - добавили в ЕЭК. - Особое внимание на круглом столе предполагается уделить механизмам реализации цифровой повестки ЕАЭС, к которым относятся пилотные проекты в формате "песочниц", и "точкам включения" центров компетенций".

Кроме того, на форуме пройдет белорусский полуфинал конкурса "Евразийские цифровые платформы", где будут представлены 10 проектов из Беларуси. Четыре из них выйдут в финал конкурса. Основные цели отбора - поиск инициатив, позволяющих расширить функциональные возможности интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также реализация приоритетных направлений, установленных цифровой повесткой союза.

"Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой для проработки дальнейших шагов реализации цифровой повестки ЕАЭС с участием заинтересованных сторон", - резюмировали в ЕЭК.-0-