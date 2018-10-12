Цифровые технологии в СГ нужно поставить на службу обществу и экономике - Турчин

12 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Союзном государстве цифровые технологии нужно поставить на службу обществу и экономике. Об этом заявил на пленарном заседании V Форума регионов первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны внедрить их в реальный сектор экономики, в социальную сферу и государственное управление, - считает первый вице-премьер. - Во-вторых, нужно обеспечить нашу общую информационную безопасность и цифровой суверенитет, совместно защититься от киберпреступности. Нам также нужно создать общие цифровые платформы и проекты, в которых могла бы развернуться практическая цифровая интеграция двух стран".

В решении этих основополагающих задач страны могли бы быть очень полезны друг другу, заметил он. Тем не менее, несмотря на обоюдное желание сотрудничать в данной сфере, пока интеграция в цифровой сфере двух стран практически отсутствует. "На практике мы идем пока параллельным курсом. Таким образом, создаются препятствия для дальнейшей интеграции. Пока процесс не стал необратимым, нужно создавать общую технологическую платформу и дальше ее развивать", - считает Александр Турчин.

По его словам, примерно такие же процессы происходят и в правовой сфере. "К сожалению, страны идут не просто параллельными путями в разработке и принятии правовых актов, регулирующих цифровую сферу, но даже элементарно не обмениваются опытом. Похожая ситуация в коммерческой сфере. Наш IT-экспорт практически не присутствует в России. Основные рынки сбыта - США и ЕС. Точно так же российские разработки мало используются в Беларуси", - сказал Александр Турчин.

Он высказал ряд конкретных предложений по созданию общей технологической платформы цифровой экономики Союзного государства и предложил закрепить их юридически.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативы белорусской стороны. Она поручила изучить вопросы, связанные с синхронизацией законодательств по цифровизации двух стран. "Мы должны гармонизировать правовое поле, чтобы идти и в этой сфере не параллельным курсом, а вместе", - подчеркнула Валентина Матвиенко. -0-