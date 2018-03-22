Цукерберг прокомментировал утечку данных в Facebook и признал ошибки

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава компании Facebook Марк Цукерберг выступил с официальным заявлением в связи со скандалом об утечке личной информации 50 млн пользователей социальной сети. Об этом сообщают информагентства.

Цукерберг признал ошибки в работе Facebook, сделавшие возможной такую масштабную утечку данных. Глава компании пообещал, что в дальнейшем подобных ситуаций не повторится, так как Facebook усилит меры безопасности в отношении своих пользователей. В частности, Facebook проведет комплексный аудит всех приложений на предмет подозрительной активности. Также администраторы соцсети отправят оповещения всем пользователям, чьи данные могли быть использованы Cambridge Analytica или какой-либо другой организацией.

Цукерберг также изъявил готовность выступить перед Конгрессом США и дать отчет по поводу случившегося.

Марк Цукерберг был приглашен в Европарламент, чтобы пояснить ситуацию, возникшую в связи с незаконным использованием личных данных европейцев, зарегистрированных в Facebook. 22 марта председатель Европарламента Антонио Таяни отметил, что обещание Facebook не допустить новых утечек данных является шагом в правильном направлении.

Ранее сообщалось, что фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные около 50 млн людей, которые являлись пользователями социальной сети Facebook. На основании полученной информации фирма транслировала пользователям "нужную" рекламу. В связи с этим владельцы акций Facebook подали иск на соцсеть, утверждая, что компания знала об утечке данных продолжительное время, но скрыла этот факт от общественности и инвесторов.-0-