Цукерберг заявил об усилении цензуры в Facebook

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг планирует усовершенствовать систему безопасности в социальной сети. Эта информация была опубликована на официальной странице компании.

В 2018 году перед командой Facebook поставлена задача ограничить поток контента, нарушающего правила соцсети. По мнению Цукерберга, необходимо бороться с пропагандой насилия, разжиганием межрасовой и межнациональной розни в сети.

Ранее сообщалось, что модераторы Facebook удаляют 99% экстремистского контента, блокируют некоторые посты, страницы и группы в отдельных странах согласно местному законодательству.

Существующая система безопасности вычисляет запрещенный контент по ключевым словам. Глава Facebook полагает, что механизмы защиты пользователей от негативного контента требуют улучшения. Цукерберг также заявил, что его команда сосредоточится на решении этой проблемы.-0-