Twitter получил чистую прибыль впервые за 12 лет

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Twitter впервые за 12 лет своего существования получил чистую прибыль. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Twitter по итогам минувшего года, в четвертом квартале 2017 года прибыль компании составила $91,1 млн против убытка в $167 млн годом ранее.

Выручка Twitter выросла на 2% в годовом выражении - до $732 млн, в том числе выручка от рекламы увеличилась на 1% - до $644 млн, нерекламная выручка выросла на 10% - до $87 млн.

Число пользователей Twitter в четвертом квартале минувшего года возросло на 4% в годовом выражении, достигнув отметки в 330 млн человек.

Акции Twitter на предварительных торгах в Нью-Йорке после публикации отчета выросли на 26%. Капитализация компании за год выросла на 44% - до $18,75 млрд.-0-