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Twitter рекомендует сменить пароли

Технологии 04.05.2018 | 00:55

В системе хранения паролей Twitter нашли ошибку. По этой причине Twitter призывает всех пользователей сменить пароли для входа в систему.

"Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования, - сказано в заявлении на сайте компании. – В целях предосторожности мы просим вас рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль".

На конец 2017 года в Twitter было зарегистрировано более 330 миллионов активных пользователей.

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