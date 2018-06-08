8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У Августовского канала появится свой сайт, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В настоящее время сайт находится в разработке и наполняется необходимой для туристов информацией. Она включает в том числе расписание различных активностей, праздников, мероприятий, контакты и время работы объектов общепита, сферы гостеприимства, необходимые маршруты, расписание автобусов, время работы пункта пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе. "Информация на сайте будет регулярно пополняться и актуализироваться. В перспективе он станет многоязычным", - отметили в управлении спорта и туризма. Сайт планируют презентовать в ближайшее время.

В разработке находится и электронный путеводитель по наиболее интересным туристическим маршрутам в районе Августовского канала. Мобильное приложение поможет совершить пешую или велосипедную экскурсию, познакомит с историей канала, расскажет о достопримечательностях.

Развиваются и другие направления в плане информирования потенциальных туристов и гостей региона. В частности, в соцсетях создана англоязычная группа, где представлена информация о значимых событиях в Гродненской области.

Количество туристов, посещающих регион, растет. С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. С 28 апреля начал работу сезонный пункт пропуска "Лесная-Рудавка", расположенный на белорусско-польской границе на Августовском канале. Здесь границу могут пересечь те, кто путешествует пешком или на велосипеде, а также на маломерных судах: яхтах, катерах, байдарках. С начала года правом без визы посетить регион воспользовались свыше 28 тыс. иностранцев из более 45 стран.-0-