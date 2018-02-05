У iPhone X обнаружили новый дефект

Владельцы iPhone X пожаловались на то, что смартфон зависает при входящих вызовах. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Многие пользователи написали в техподдержку компании Apple и рассказали о том, что телефон перестает работать при входящем вызове. В эти моменты iPhone X перестает реагировать на нажатия и зависает секунд на 10. Специалисты компании уже начали работать над решением проблемы.

Один из пользователей в Интернете рассказал о том, что, когда он обратился в сервисный центр с данной проблемой, ему просто выдали новый смартфон.-0-