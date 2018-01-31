31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У телеком-оператора velcom появился передвижной комплекс связи с 30-метровой мачтой, сообщили БЕЛТА в velcom.

"Телеком-оператор velcom получил уникальную мобильную станцию с 30-метровой мачтой. Новый комплекс будут использовать в местах проведения концертов и фестивалей, когда нужно обеспечить скоростной интернет и голосовую связь HD-качества до 10 тыс. человек. Еще одно направление - покрытие сотовым сигналом труднодоступных территорий или строительных площадок далеко за пределами населенных пунктов. Мобильная станция не имеет аналогов в Восточной Европе", - рассказали в компании.

Основным элементом передвижной базовой станции является мачта связи, которая с помощью электропривода раскладывается и поднимается выше деревьев, домов и большинства других препятствий. Наверх можно поднять одновременно три многолучевые антенны, способные многократно увеличить емкость сети и обеспечить уверенное покрытие связью всех поколений больших территорий. Конструкция не боится бурь и ураганов с порывами ветра до 32 м/с.

Оборудование установлено на 6-метровом шасси, которое предстоит перемещать по всей стране. Развертывание мачты с антеннами занимает до 90 минут. Комплекс может работать без доступа к линии электропередачи: дизель-генератор с баком на 390 л будет питать оборудование в течение 10 суток. В самом корпусе установлены шкафы с телекоммуникационным оборудованием, кондиционер и обогреватель. Мобильной станцией можно управлять дистанционно. Чтобы установить и отрегулировать антенны, не нужно взбираться на мачту - почти все процессы совершает инженер с пульта. Помимо мобильной связи комплекс позволяет развернуть Wi-Fi.

Новый комплекс, который спроектировали и собрали в Чехии, пополнил парк мобильных базовых станций velcom с 18-метровыми мачтами, которые нужны для того, чтобы быстро обеспечить устойчивое покрытие связи GSM и 3G почти в любой местности.-0-