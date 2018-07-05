У Viber новый логотип

Viber продемонстрировал обновленную эмблему. Что поменялось? Во-первых, теперь отображается имя материнской компании. Во-вторых, видим японский иероглиф ichi, означающий цифру один. Кстати, в те же сутки изменился логотип Rakuten, компании владеющей сервисом.
Корпорация объяснила перемены так: "Rakuten готова покорять новые высоты в областях мобильных коммуникаций, логистики и электронной коммерции. Новый символ отражает непрекращающееся стремление группы превосходить ожидания", - рассказали представители корпорации. К слову, название компании обозначает "оптимизм".
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