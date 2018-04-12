УАЗ выпустил новую версию "Патриота"

Представитель российского автопрома выпустил специальную версию внедорожникa UAZ Patriot, который должен поступить в продажу в мае этого года.

Автомобиль сможет передвигаться по тяжелому бездорожью. Для этого он получил особое оснащение – лестницу на задней двери, защиту порогов и блокировку дифференциала заднего моста, а также особый багажник и тягово-сцепное устройство. Преодолевать бездорожье помогает резина BF Coodrich ALL Terrain.

В салоне модель имеет кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным экраном и навигационную систему карт. Двигатель у внедорожника 2,7-литровый бензиновый, его мощность – 130 лошадиных сил. Также присутствует система подключаемого полного привода.