УАЗ выпустил новую версию "Патриота"

Представитель российского автопрома выпустил специальную версию внедорожникa UAZ Patriot, который должен поступить в продажу в мае этого года.
Автомобиль сможет передвигаться по тяжелому бездорожью. Для этого он получил особое оснащение – лестницу на задней двери, защиту порогов и блокировку дифференциала заднего моста, а также особый багажник и тягово-сцепное устройство. Преодолевать бездорожье помогает резина BF Coodrich ALL Terrain.
В салоне модель имеет кондиционер, мультимедийную систему с сенсорным экраном и навигационную систему карт. Двигатель у внедорожника 2,7-литровый бензиновый, его мощность – 130 лошадиных сил. Также присутствует система подключаемого полного привода.
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