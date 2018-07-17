Uber упростит общение водителя и пассажира

Сервис такси Uber анонсировал введение новых функций, призванных облегчить коммуникацию между водителем и пассажиром и помочь им найти друг друга в людных местах.

Очень часто возникают проблемы, когда пассажира требуется забрать после концерта или спортивного матча, когда в одном месте происходит большое скопление людей. Поэтому разработчики Uber создали новые инструменты, которые помогут решить эту проблему. Так, появится функция Spotlight. Когда пользователь закажет такси, экран его смартфона загорится определенным цветом, который будет известен водителю. Поэтому, как только пассажир поднимет руку со смартфоном вверх, водитель такси сможет легко его найти среди толпы.

Также появится возможность отправлять водителю уточняющие сообщения, которые помогут ему быстрее найти пассажира ("я в синей шапке", "на мне фиолетовое платье" и т.д.).