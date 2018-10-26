Ученые ищут добровольцев для космических родов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В компании Space Life Origin заявили, что намерены организовать экспедицию, во время которой будут проведены роды в космосе. Для экспедиции нужны добровольцы.
"Если человечество хочет стать многопланетным видом, то нам нужно научиться воспроизводить свое потомство в космосе", - говорится на сайте компании.
Отмечается, что будет разработана и запатентована безопасная пошаговая методология, которая позволит обеспечить устойчивую жизнь за пределами Земли. Программа разрабатывается с привлечением этических, медицинских, технических и юридических экспертов.
Сейчас Space Life Origin работает над созданием "эмбрио-инкубатора", который в 2021 году впервые отправят на "низкую околоземную орбиту". Именно в нем начнется формирование эмбриона. Затем "эмбрио-инкубатор" вернется на Землю. Вынашивание беременности будет проходить на Земле.
Следующий этап проекта пройдет в 2024 году, когда в невесомости примут первые роды. Во время 24-36-часовой миссии, на высоте 250 миль (свыше 400 км) над Землей, женщина родит в сопровождении обученной медицинской команды. Подчеркивается, что тщательно подготовленный и контролируемый процесс уменьшит все возможные риски.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.1105 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN