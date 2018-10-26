Ученые ищут добровольцев для космических родов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В компании Space Life Origin заявили, что намерены организовать экспедицию, во время которой будут проведены роды в космосе. Для экспедиции нужны добровольцы.

"Если человечество хочет стать многопланетным видом, то нам нужно научиться воспроизводить свое потомство в космосе", - говорится на сайте компании.

Отмечается, что будет разработана и запатентована безопасная пошаговая методология, которая позволит обеспечить устойчивую жизнь за пределами Земли. Программа разрабатывается с привлечением этических, медицинских, технических и юридических экспертов.

Сейчас Space Life Origin работает над созданием "эмбрио-инкубатора", который в 2021 году впервые отправят на "низкую околоземную орбиту". Именно в нем начнется формирование эмбриона. Затем "эмбрио-инкубатор" вернется на Землю. Вынашивание беременности будет проходить на Земле.

Следующий этап проекта пройдет в 2024 году, когда в невесомости примут первые роды. Во время 24-36-часовой миссии, на высоте 250 миль (свыше 400 км) над Землей, женщина родит в сопровождении обученной медицинской команды. Подчеркивается, что тщательно подготовленный и контролируемый процесс уменьшит все возможные риски.-0-