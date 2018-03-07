Ученые научились превращать жидкий металл в пасту для 3D-печати

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые научились придавать жидкому металлу пастообразную консистенцию для того, чтобы использовать его в качестве сырья для 3D-печати. Об этом пишет портал "N + 1" со ссылкой на публикацию в журнале Advanced Materials Technologies.
Отмечается, что для придания консистенции, удобной для 3D-печати, в сплав добавили частицы никеля.
Некоторые инженеры используют в своих разработках жидкие при комнатной температуре сплавы. Но из-за низкой вязкости жидкие металлы сложно совмещать с технологиями 3D-печати, особенно для создания не плоских, а объемных конструкций. Исследователи под руководством Йигита Менгюча из Университета штата Орегон решили модифицировать не конструкцию 3D-принтера, а свойства самого сплава. В своей работе они использовали галинстан, состоящий из галлия, индия и олова, температура плавления которого ниже комнатной температуры. Чтобы сделать сплав более вязким, они добавили в него хлопьевидные частицы никеля диаметром от 800 нанометров до семи микрометров.
В итоге ученые получили металлическую пасту, подходящую для 3D-печати. За счет того, что паста получилась вязкой, исследователям удалось применять распространенный метод послойного наплавления. Они показали несколько напечатанных конструкций, в том числе и с элементами, которые находятся друг над другом, но не соприкасаются между собой.-0-
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