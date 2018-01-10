Ученые получили "вакуумную" воду, не замерзающую при минус 40 градусах Цельсия

Обычная вода замерзает при температуре 0 градусов Цельсия - это знает каждый школьник. Однако существует такой термин как переохлажденная вода, сохраняющая свое агрегатное состояние и при более низких температурах.
В данном случае ученые "обстреливали" вакуум капельками, размером в несколько макрометров. Температуру замеряли с помощью импульсов рентгеновского лазера.
Полученная жидкость имела температуру -45 градусов Цельсия. Это новый рекорд для данного вещества.
В ходе эксперимента удалось смоделировать еще несколько процессов и выяснить, например, что при давлении 800 атмосфер вода скорее станет молоком, поскольку происходящие процессы не позволят ей пропустить солнечный свет.
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