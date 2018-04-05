Ученые разработали "читающее мысли" устройство

Сотрудники Массачусетского технологического института изобрели интерфейс, который позволяет управлять компьютером и прочей техникой с помощью мыслей.

Изобретение назвали AlterEgo, оно состоит из гарнитуры, которая надевается на ухо и челюсть, а также из вычислительной системы, обрабатывающей информацию для генерации ответа. Для его использования нужно лишь представить нужное слово, а интерфейс обработает этот сигнал и даст нужную команду. Таким образом можно "говорить" с компьютером, который, в свою очередь, будет отвечать пользователю через наушники с помощью Google или Siri.

Возможно, в будущем AlterEgo сможет приобрести любой человек.