Ученые создали лазер для удаленной зарядки смартфона

Американские ученые изобрели устройство и лазер, при помощи которых можно зарядить смартфон на расстоянии.

Специалисты прикрепили силовую ячейку к задней крышке смартфона и направили на него специальный лазер. Устройство смогло передать батарее телефона 2 Вт мощности на 97 квадратных сантиметров. Отмечается, что заряжался смартфон с той же скоростью, что и при обычной зарядке через кабель. Ученые позаботились и о безопасности — если человек случайно коснется луча лазера, то зарядка тут же прекратится.

Сообщается, что изобретение также поможет найти потерянный гаджет. К примеру, если вы не можете вспомнить, в какой комнате оставили смартфон, то устройство пошлет специальный сигнал.-0-