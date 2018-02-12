Ученые уточнили космическую траекторию полета спорткара Илона Маска

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорткар Tesla Roadster, запущенный в космос на ракете Falcon Heavy, в настоящий момент движется в направлении Марса, сообщают информагентства со ссылкой на Live Science.

Именно орбита Красной планеты была изначально определена целью полета.

Ранее сообщалось, что Falcon Heavy сбился с заданного курса и движется в направлении пояса астероидов. Однако затем астрономы заявили, что орбита, уводившая автомобиль Илона Маска в сторону пояса астероидов, была вычислена ошибочно. Специалисты космической компании Space X неправильно использовали параметр C3 - скорость, необходимую для преодоления притяжения Земли. Так что все-таки машина следует по изначально задуманному пути.

6 февраля компания Илона Маска SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома во Флориде. Внутри ракеты находилась капсула с личным автомобилем Илона Маска. По задумке главы компании, в машине играла песня Дэвида Боуи "Space Oddity", а за рулем находился манекен в космическом скафандре.

Автомобилю удалось успешно выйти на околоземную орбиту. Позже появилось сообщение о том, что космическое командование ВВС США включило автомобиль Tesla, запущенный в космос на ракете Falcon Heavy, в каталог спутников.-0-