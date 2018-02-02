Ученые утверждают, что нашли способ останавливать свет

Группа физиков из Бразилии и Израиля заявили, что луч света можно не только замедлить, но и вовсе остановить. Чтобы это сделать, луч необходимо поместить в точку, в которой сталкиваются две одинаковые электромагнитные волны. Итоги своего исследования они опубликовали в журнале Physical Review Letters.

Благодаря этому открытию можно будет "замораживать" и "размораживать" свет, при этом сохраняя всю переносимую им информацию. То, что подобные действия можно совершать со светом, доказывает, что остановить можно и звук, и иные поля, подчиняющиеся пространственно-временной симметрии.

Специалисты уверяют, что электромагнитные волны переносят информацию гораздо быстрее и эффективнее, чем электрические сигналы. Сейчас ученые работают над тем, каким образом можно заменить транзисторы и металлические дорожки в чипах световыми аналогами. Но пока это не удалось, так как движением света очень сложно управлять. Еще одна важная проблема – пока не получается добиться бесконечно долгого существования одной световой волны. В конце концов, она затухает или рассеивается.

Ученые прогнозируют, что это открытие станет важным моментом в развитии световых компьютеров и иных футуристических гаджетов.