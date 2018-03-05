"Умные очки" Oculus Rift выбирают чаще других

Принадлежащая соцсети Facebook компания Oculus, выпускающая очки виртуальной реальности под названием Rift, обошла по продажам главного конкурента - HTC Vive.
По итогам февраля доля Oculus Rift составила 47,31%, в то время как гарнитуру HTC Vive выбрали лишь 45,38% пользователей Steam. "Окулус" второй раз стал самой популярной гарнитурой дополненной реальности.
HTC не собирается сдаваться и в ближайшее время выпустит обновленную версию Vivo Pro. Хотя они и будут стоить дороже, но обещают подарить пользователям уникальный сервис.
Отметим, что данные Steam не отражают 100% реальность рынка продаж данных гаджетов, но позволяют заключить, что два бренда идут "ноздря в ноздрю".
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