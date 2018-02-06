"Умные" очки от Intel выглядят совсем как простые очки для зрения

Журналист американского издания The Verge протестировал "умные" очки Vaunt от Intel, которые еще не поступили в продажу. Компания планирует выпустить свою новинку в текущем году. К слову, они не будут иметь ни камеры, ни микрофона, но оснащены дополнительной реальностью.

По словам журналиста, очки выглядят совсем как обычные и весят не более 50 г. Они проецируют на сетчатку правого глаза изображение разрешением 400 на 150 пикселей. Благодаря этому, изображение всегда находится в фокусе глаза и работает с любыми линзами. Правда, перед приобретением очков нужно, чтобы офтальмолог измерил зрачки глаз.

Журналист отметил, что он не пропускал приходящих на устройство уведомлений, так как несмотря на отсутствие вибросигнала и динамика, периферийным зрением заметно любое движение на экране. Разработчики отмечают, что одной из их целей было создать экран, который бы не надоедал пользователю.

По словам журналистa, чтобы привыкнуть к девайсу, ему потребовалось менее часа. После этого он мог спокойно читать с экрана и одновременно разговаривать.

Очки будут посредством Bluetooth связываться с другими девайсами пользователя.