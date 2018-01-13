Умные технологии: в США прошла масштабная выставка разработок в сфере искусственного интеллекта - ФОТОРЕПОРТАЖ

С 8 по 12 января в американском Лас-Вегасе прошло одно самых ожидаемых мировых событий в сфере высоких технологий - ежегодная выставка International Consumer Electronic Show.

Свои разработки в сфере искусственного интеллекта представили более 4 тысяч компаний, среди которых как гиганты отрасли (например, Google и Amazon), так и стартапы-новички. Экспонировались беспилотные автомобили, специализированная робототехника и домашние роботы-помощники. Представили публике умную обувь с GPS-датчиком, различные устройства для глажки и складывания вещей, специальные очки с компьютерной проекцией для слабовидящих и многое другое.

Фото Синьхуа - БЕЛТА.

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