United Launch Alliance запустила ракету для изучения ледяного покрова Земли

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания United Launch Alliance (ULA) 15 сентября осуществила запуск ракеты-носителя Delta II со спутником ICESat-2 для наблюдения за изменением ледяного покрова Земли. Об этом событии сообщила компания на своем сайте. Старт прошел с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.

ULA сообщила о благополучном отделении второй ступени носителя. "Отделение второй ступени с двигателями завершено. Интервал движения без включенных двигателей продлится примерно 37 мин, - уточнила компания на своей странице в Twitter. - Четыре микроспутника CubeSat активируют систему разделения после запуска, который произойдет приблизительно через 1 ч 10 мин после старта", - добавила ULA.

Компания рассчитывает, что спутник выйдет на заданную орбиту через 2 ч 10 мин после старта ракеты.

Спутник ICESat-2 предназначен для наблюдения за изменениями толщины ледяного покрова на полюсах Земли. Научное оборудование аппарата использует для этих целей лазерные инструменты, испускающие луч с частотой 10 тыс. раз в секунду. Такой режим позволяет измерять колебания толщины ледяного покрова с точностью до 4 мм.-0-