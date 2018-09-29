В 2018 году компания Sony отказалась от презентации новых игр

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Sony не будет проводить традиционную презентацию собственных игр. Об этом заявил глава SIE Worldwide Studios Шон Лейден.
Sony сообщила, что компании пока нечем удивить игроков - они могли бы представить всего две игры: Days Gone и Dreams. Поэтому PlayStation Experience в декабре проводиться не будет.
Разработчики полагают, что этого материала недостаточно для полноценной игровой выставки. Подробностями о новых релизах они планируют поделятся на Paris Games Week - может появиться дополнительная информация по Death Stranding и Last of Us II.
"Игровая неделя" пройдет в Париже с 26 по 30 октября.-0-
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