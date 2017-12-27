В Армении создают первый автомобиль на солнечной энергии

27 декабря, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В Армении группа волонтеровэнтузиастов создает первый автомобиль на солнечной энергии.
Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян рассказал, что это была личная инициатива авторов проекта с целью повышения в Армении интереса к солнечной энергии. "При встрече с энтузиастами мы разделили их идею на две части: создание солярного автомобиля с нуля и оснащение старого автомобиля электрическим двигателем. Этим мы хотим показать, что переоснащение двигателей старых автомобилей возможно, и надеемся, что в будущем это станет привычной практикой для Армении", отметил Айк Арутюнян.
По его словам, о сроках говорить трудно, люди работают на добровольных началах, необходимо найти источники финансирования.-0-
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