В Армении создают первый автомобиль на солнечной энергии

27 декабря, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В Армении группа волонтеров­энтузиастов создает первый автомобиль на солнечной энергии.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян рассказал, что это была личная инициатива авторов проекта с целью повышения в Армении интереса к солнечной энергии. "При встрече с энтузиастами мы разделили их идею на две части: создание солярного автомобиля с нуля и оснащение старого автомобиля электрическим двигателем. Этим мы хотим показать, что переоснащение двигателей старых автомобилей возможно, и надеемся, что в будущем это станет привычной практикой для Армении",­ отметил Айк Арутюнян.

По его словам, о сроках говорить трудно, люди работают на добровольных началах, необходимо найти источники финансирования.-0-