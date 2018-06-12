В августе автопилот Tesla станет полностью автономным

Глава компании Tesla Илон Маск на днях заявил, что в августе будет обновлено программное обеспечение системы Autopilot, установленной на автомобилях Tesla, после чего автопилот станет полностью автономным. Нынешняя версия программного обеспечения считается полуавтономной.

Маск также подчеркнул, что в компании стараются сделать автопилот максимально безопасным. Однако подробности нового программного обеспечения он пока не раскрыл.

Напомним, что недавно миллиардер жаловался на чрезмерное внимание к авариям, в которые попадают автомобили Tesla, оснащенные автопилотом. Он отметил, что количество ДТП все равно значительно ниже, чем в тех случаях, когда машинами управляют люди. "Совершенно неправильно, что авария Tesla, которая привела к сломанной лодыжке, на первой полосе газет, а о 40 000 человек, погибших в автокатастрофах в прошлом году, почти никто не говорит", - писал Маск.